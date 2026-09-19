“Meu Nome é Farah”: conheça a novela turca que conquistou os brasileiros

A produção foi exibida originalmente na Turquia em 2023, mas acabou cancelada devido à baixa audiência. A novela teve duas temporadas, com 27 capítulos, cada um com duração média de 2 horas e 20 minutos. Para a distribuição internacional, os episódios foram reeditados em capítulos menores, de cerca de 45 minutos, o que elevou a quantidade para 89.
A história é uma adaptação da série argentina 'La Chica que Limpia', que também deu origem à produção norte-americana 'The Cleaning Lady'. A versão turca aumentou os conflitos familiares, o romance e o universo do crime organizado presentes no roteiro original. Boa parte das cenas foi gravada em locações reais de Istambul, com destaque para ruas, bairros e diferentes paisagens da cidade.
Na novela, Farah, papel de Demet, é uma médica iraniana de 28 anos que, há seis anos, fugiu de seu país de origem com destino à França, mas precisou parar em Istambul após descobrir que estava grávida. Na Turquia, ela passa a viver como imigrante ilegal e trabalha como faxineira. Além disso, seu filho, Kerim?ah, tem uma doença rara. Como seu sistema imunológico é muito fraco desde o nascimento, ele fica vulnerável a doenças. Por isso, precisa viver em um ambiente estéril.
Mas o mundo de Farah vira de cabeça para baixo da noite para o dia quando ela testemunha um assassinato cometido pela máfia em um local onde vai fazer faxina e conhece Tahir Lekesiz, personagem de Akyürek. Farah, que corre risco de vida, limpa a cena sem deixar vestígios, mas a máfia quer que ela seja morta, e essa tarefa é dada a Tahir.
Devido ao sucesso de 'Meu Nome é Farah', a Netflix já anunciou um calendário de novelas turcas com lançamentos mensais até janeiro de 2027. Entre os próximos títulos anunciados estão 'Conheço Você', as temporadas restantes de 'Para Sempre no Meu Coração', as duas temporadas de 'Amor Sem Fim' e 'O Sonho de Esref', este último também protagonizado por Demet Özdemir.
Demet Özdemir começou a carreira de atriz em 2013, na novela 'Sana Bir S?r Verece?im'. Ela estourou mundo afora quando interpretou Sanem em 'A Sonhadora', ao lado de Can Yaman. Özdemir também atuou em outras produções, como 'Kurt Seyit ve ?ura', 'No: 309' e 'Meu Lar, Meu Destino'.
Já Engin Akyürek ingressou no mundo do entretenimento em 2004, ano em que venceu o reality show 'Türkiye'nin Y?ld?zlar?'. Sua popularidade cresceu quando interpretou Kerim na novela 'Fatmagül - A Força do Amor'. Akyürek também atuou em outras produções de sucesso internacional, como 'Dinheiro Sujo e Amor', ao lado de Tuba Büyüküstün, 'Berço de Ouro', ao lado de Asl? Enver, e 'Sefirin K?z?', ao lado de Neslihan Atagül e, novamente, Tuba Büyüküstün.