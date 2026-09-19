“Meu Nome é Farah”: conheça a novela turca que conquistou os brasileiros

Na novela, Farah, papel de Demet, é uma médica iraniana de 28 anos que, há seis anos, fugiu de seu país de origem com destino à França, mas precisou parar em Istambul após descobrir que estava grávida. Na Turquia, ela passa a viver como imigrante ilegal e trabalha como faxineira. Além disso, seu filho, Kerim?ah, tem uma doença rara. Como seu sistema imunológico é muito fraco desde o nascimento, ele fica vulnerável a doenças. Por isso, precisa viver em um ambiente estéril.