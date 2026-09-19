Celebridades e TV Globo aciona Justiça para cobrar dívida do ator Ewerton de Castro A Globo recorreu à Justiça para pedir a quebra do sigilo fiscal do ator Ewerton de Castro, de 80 anos, em uma tentativa de localizar bens que possam ser utilizados para quitar uma dívida de R$ 407 mil. O valor é cobrado em razão de uma disputa contratual envolvendo o artista e a emissora pelo 'abandono' de um papel em produção televisiva de mais de duas décadas atrás. As informações foram divulgadas pela coluna de Rogério Gentile, do UOL. Por Flipar

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