Galeria OpenAI mobiliza milhares de agentes de IA para solucionar problema matemático que permaneceu sem solução por décadas A inteligência artificial deu mais um passo em direção a problemas que, durante décadas, desafiaram alguns dos maiores matemáticos do mundo. Isso porque a OpenAI anunciou uma possível solução para a questão de Navier-Stokes, um dos sete 'Problemas do Milênio' selecionados em 2000 pelo Instituto de Matemática Clay. Por Flipar

Divulgação