Liubliana: conheça a charmosa capital da Eslovênia

Com uma variedade de atrações, Liubliana conta com instituições culturais como a Ópera Nacional Eslovena e o Museu Nacional da Eslovênia. Para oferecer mais comodidade, o centro histórico é fechado, em grande parte, à circulação de automóveis desde as reformas urbanas iniciadas em 2007. É possível conhecer os principais pontos históricos a pé. Além disso, Liubliana faz parte de rotas turísticas que levam a Bled e a outras regiões da Eslovênia.
No centro histórico, a Praça Prešeren reúne edifícios de diferentes períodos arquitetônicos. O local funciona como ponto de encontro entre o centro antigo e as áreas mais modernas da cidade. A praça recebeu esse nome em homenagem ao escritor esloveno France Prešeren, cuja estátua está no local desde 1905.
Um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade é o Castelo de Liubliana. Ele fica em uma colina que domina a paisagem do centro da capital. A estrutura atual data principalmente do século 16, embora existam registros de fortificações no local desde a Idade Média. O acesso ao castelo pode ser feito por um funicular, inaugurado em 2006.
Outro símbolo de Liubliana é a Ponte do Dragão, construída no início do século 20 sobre o rio Ljubljanica. A estrutura foi uma das primeiras pontes de concreto armado construídas na Europa e recebeu esse nome por causa das quatro estátuas de dragões que decoram suas extremidades. A figura do dragão também aparece no brasão oficial de Liubliana.
O centro da cidade é atravessado por três pontes conhecidas como 'Tromostovje', ou Ponte Tripla, projetadas pelo arquiteto Jože Ple?nik. Ele também assinou outras obras importantes, como o mercado central e partes da Biblioteca Nacional e Universitária. O conjunto arquitetônico criado por Ple?nik em Liubliana foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2021.
O Parque Tivoli é a maior área verde de Liubliana, com trilhas, jardins e espaços culturais. O local foi projetado no século 19 e ampliado ao longo do século seguinte, também com contribuições de Ple?nik. Em 2016, Liubliana recebeu o título de Capital Verde Europeia, concedido pela Comissão Europeia.
A vida cultural da cidade tem forte influência da Universidade de Liubliana, fundada em 1919 e considerada a maior e mais antiga instituição de ensino superior do país. Já o bairro de Metelkova, que funcionou como quartel militar no passado, se tornou um dos principais centros alternativos de arte e música da cidade. O espaço reúne galerias, clubes e murais de artistas independentes.