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‘Azedos’! Veja 10 celebridades internacionais que têm fama de antipáticas ou difíceis de lidar

Nem toda celebridade fica conhecida pelo talento ou pelo carisma. Algumas estrelas também ficaram marcadas por relatos de comportamento ríspido, exigências de bastidores ou episódios que alimentaram a imagem de pessoas difíceis de lidar. Confira alguns famosos que acabaram associados à fama de antipáticos ou “azedos”!

Por Flipar
Reprodução/Instagram/Flickr

Shia LaBeouf: O ator acumulou diversos episódios controversos ao longo da carreira. O ator coleciona prisões por desacato, embriaguez em público e conduta desordeira. Para 'Corações de Ferro', por exemplo, chegou a arrancar um dente e não tomar banho durante as filmagens, segundo relatos sobre sua preparação.

Reprodução/Instagram

Russell Crowe: O ator ficou conhecido por um temperamento explosivo em alguns momentos da carreira. Um dos episódios mais famosos ocorreu em 2005, quando ele foi preso após jogar um telefone contra o funcionário de um hotel em Nova York. Crowe se declarou culpado e pediu desculpas posteriormente.

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Edward Norton: O ator ganhou fama de perfeccionista e de interferir intensamente nos projetos dos quais participa. Seu relacionamento profissional com diretores e estúdios gerou conflitos conhecidos, especialmente durante a produção de 'O Incrível Hulk', de 2008.

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Harrison Ford: O astro das franquias Star Wars e Indiana Jones é frequentemente rotulado pela imprensa e por fãs como ranzinza ou antipático. Ele raramente esconde seu desinteresse por perguntas sobre a cultura pop, costuma responder de forma curta, irônica ou sarcástica e demonstra abertamente desconforto com a dinâmica de marketing dos filmes.

Flickr - Gage Skidmore

Tom Hardy: O ator ganhou fama de personalidade difícil nos bastidores. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu durante 'Mad Max: Estrada da Fúria', quando teve conflitos com Charlize Theron por chegar constantemente atrasado no set. A tensão escalou a ponto de Theron pedir proteção à produção por se sentir ameaçada pela postura agressiva do britânico.

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