Celebridades e TV ‘Azedos’! Veja 10 celebridades internacionais que têm fama de antipáticas ou difíceis de lidar Nem toda celebridade fica conhecida pelo talento ou pelo carisma. Algumas estrelas também ficaram marcadas por relatos de comportamento ríspido, exigências de bastidores ou episódios que alimentaram a imagem de pessoas difíceis de lidar. Confira alguns famosos que acabaram associados à fama de antipáticos ou “azedos”! Por Flipar

Reprodução/Instagram/Flickr