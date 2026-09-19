‘Azedos’! Veja 10 celebridades internacionais que têm fama de antipáticas ou difíceis de lidar

Shia LaBeouf: O ator acumulou diversos episódios controversos ao longo da carreira. O ator coleciona prisões por desacato, embriaguez em público e conduta desordeira. Para 'Corações de Ferro', por exemplo, chegou a arrancar um dente e não tomar banho durante as filmagens, segundo relatos sobre sua preparação.
Russell Crowe: O ator ficou conhecido por um temperamento explosivo em alguns momentos da carreira. Um dos episódios mais famosos ocorreu em 2005, quando ele foi preso após jogar um telefone contra o funcionário de um hotel em Nova York. Crowe se declarou culpado e pediu desculpas posteriormente.
Edward Norton: O ator ganhou fama de perfeccionista e de interferir intensamente nos projetos dos quais participa. Seu relacionamento profissional com diretores e estúdios gerou conflitos conhecidos, especialmente durante a produção de 'O Incrível Hulk', de 2008.
Harrison Ford: O astro das franquias Star Wars e Indiana Jones é frequentemente rotulado pela imprensa e por fãs como ranzinza ou antipático. Ele raramente esconde seu desinteresse por perguntas sobre a cultura pop, costuma responder de forma curta, irônica ou sarcástica e demonstra abertamente desconforto com a dinâmica de marketing dos filmes.
Tom Hardy: O ator ganhou fama de personalidade difícil nos bastidores. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu durante 'Mad Max: Estrada da Fúria', quando teve conflitos com Charlize Theron por chegar constantemente atrasado no set. A tensão escalou a ponto de Theron pedir proteção à produção por se sentir ameaçada pela postura agressiva do britânico.