Café com sal: a surpreendente criação vietnamita que conquistou novos paladares

A origem do cà phê mu?i remonta a uma pequena cafeteria de Hu?, cidade histórica que foi capital do Vietnã até 1945. Banhada pelo rio Perfume, Hu? é conhecida principalmente por seu valioso patrimônio arquitetônico e cultural.
A bebida teria sido criada em 2010 pelos proprietários de uma pequena cafeteria de Hu?. A combinação, inicialmente vista com desconfiança, conquistou consumidores ao equilibrar o amargor do café com notas salgadas e cremosas.
O cà phê mu?i combina café vietnamita, leite condensado e uma camada de creme levemente salgado. Servida quente ou gelada, a bebida equilibra o amargor do café, a doçura do leite e o toque de sal, criando um sabor que surpreende o paladar.
O sucesso levou a cafeteria a engarrafar a bebida para comercializá-la em outras cidades do Vietnã. A novidade também foi incorporada ao cardápio de diversos estabelecimentos e ganhou até uma versão lançada pela Starbucks no país.
O Vietnã é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo, ficando atrás apenas do Brasil em muitas classificações. Introduzido pelos franceses em meados do século XIX, o cultivo ganhou força ao longo do século XX e tornou-se essencial para a economia do país.
Além do café com sal, os vietnamitas apreciam outras combinações criativas, como café com ovo (cà phê tr?ng), café com coco (cà phê c?t d?a), café batido com frutas (sinh t? cà phê) e café com iogurte (s?a chua cà phê).
As curiosidades da gastronomia vietnamita - que tem influência das cozinhas francesa, chinesa e tailandesa, e é considerada uma das mais saudáveis do mundo - é um dos atrativos de um país recebe muitos turistas após longa história de guerra.