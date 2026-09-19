Estilo de Vida Café com sal: a surpreendente criação vietnamita que conquistou novos paladares Um tipo de café bem diferente do habitual tem feito sucesso no Vietnã. Chamado cà phê mu?i — expressão que significa “café com sal” em vietnamita —, ele conquista cada vez mais admiradores, embora ainda desperte a desconfiança dos consumidores mais tradicionalistas. Por Flipar

Imagem gerada por i.a