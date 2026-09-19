Jean Smart ganha Emmy por ‘Hacks’ e se torna 1ª mulher a vencer por todas as temporadas de uma série

Sua grande projeção nacional veio com a série “Designing Women”, exibida entre 1986 e 1991, na qual interpretou Charlene Frazier-Stillfield. O papel ajudou a consolidar seu nome na televisão e abriu caminho para trabalhos de diferentes gêneros.
Ao longo das décadas seguintes, Smart participou de filmes como 'Hora de Voltar', de 2004, 'O Contador', de 2016, e 'Babilônia', de 2022. Na TV, são inúmeros trabalhos em séries de destaque como “24 Horas”, 'Fargo', 'Mare of Easttown' e “Watchmen”.
Em 2021, ela alcançou uma nova fase de reconhecimento ao interpretar a comediante Deborah Vance em “Hacks”, um dos papéis mais importantes de sua trajetória. Graças à série, Smart passou a ser ainda mais celebrada por crítica e público.