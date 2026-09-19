Entretenimento Jean Smart ganha Emmy por ‘Hacks’ e se torna 1ª mulher a vencer por todas as temporadas de uma série Nascida em 13 de setembro de 1951, em Seattle, no estado de Washington, Jean Smart é reconhecida por uma carreira marcada pela versatilidade e pela presença em produções de televisão, cinema e teatro. Ela começou a atuar profissionalmente ainda em 1979, após estudar teatro. Por Flipar

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