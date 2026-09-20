Película automotiva: conheça as regras, os limites e as multas previstas pelo Contran

Caso a irregularidade seja constatada, o veículo pode ser retido até a regularização. Se o problema não puder ser resolvido no local, mas o carro oferecer condições de segurança, ele poderá ser liberado a um condutor habilitado, com prazo de até 30 dias para a correção. O descumprimento pode gerar restrição no Renavam e recolhimento do veículo ao depósito.