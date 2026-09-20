Galeria Niquelândia: Lenda da lagoa sem fundo envolve paraíso azul no coração de Goiás Localizada em Niquelândia, Goiás, a Lagoa Azul chama atenção pela tonalidade intensa e pela aparente transparência de suas águas. Formada em uma antiga área de mineração, desperta curiosidade, mas exige cautela e não deve ser usada para banho. Por Flipar

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