Galeria Entenda por que os corais estão ficando brancos na maior área de recifes costeiros do Brasil Costa dos Corais – Entre Alagoas e Pernambuco, abriga a maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil. A área reúne recifes de coral, manguezais, estuários e outros ambientes que sustentam uma rica biodiversidade. Por Flipar

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