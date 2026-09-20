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Cartagena: história, cultura e belezas caribenhas sob a ameaça do avanço do mar

elevação do nível do mar aumenta o risco de inundações e erosão costeira na turística cidade colombiana de Cartagena. Áreas baixas poderão sofrer alagamentos cada vez mais frequentes ao longo deste século, mas a extensão dos danos dependerá das emissões e das medidas de adaptação adotadas.

Por Flipar
Imagem de GRAPHICAL por Pixabay

Em Manzanillo del Mar, povoado ao norte de Cartagena, o avanço do mar atingiu o cemitério local e expôs restos humanos. Moradores chegaram a recolher ossos retirados das sepulturas pelas ondas, um caso documentado desde a década de 1990 e que revela a força da erosão costeira.

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Estudos da autoridade marítima colombiana documentam o intenso desgaste do litoral de Tierra Bomba, próxima a Cartagena. O avanço do mar ameaça moradias, vias e outras estruturas das comunidades costeiras. O número de mais de 250 casas perdidas não foi confirmado em fontes oficiais acessíveis e deve ser retirado.

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Além da elevação do mar, Cartagena sofre subsidência, movimento gradual de rebaixamento do terreno detectado por medições de GPS e radar de satélite. O fenômeno atinge diferentes áreas, inclusive zonas portuárias e industriais, e pode estar ligado a processos geológicos naturais e à urbanização. (El País??)

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O alerta não é de hoje. Estudo publicado em 2021 na revista Scientific Reports estimou que o nível relativo do mar em Cartagena avançou 7,02 mm por ano entre 2000 e 2019. A taxa, que inclui os efeitos da elevação das águas e da subsidência do terreno, superou o dobro da média global de 2,9 mm anuais usada na pesquisa.

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Pesquisadores das universidades Eafit, de Zagreb e Internacional da Flórida estimaram que o nível relativo do mar na Baía de Cartagena pode subir cerca de 26 cm até 2050 e 76 cm até 2100. Os cálculos consideram a elevação das águas combinada à subsidência do terreno.

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Cartagena executa um projeto de defesa costeira com quebra-mares, espigões e ampliação de praias para reduzir o impacto das ondas e da erosão. Essas estruturas protegem trechos específicos do litoral, mas não eliminam o risco de inundação em toda a cidade. O dado de 80% dos bairros não foi confirmado e deve ser retirado.

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Cartagena foi fundada em 1533 pelo conquistador espanhol Pedro de Heredia. Graças à posição estratégica no Caribe, tornou-se um dos principais portos do Império Espanhol nas Américas, por onde circulavam mercadorias, metais preciosos e pessoas escravizadas.

domínio público

A riqueza de Cartagena atraiu ataques de piratas, corsários e forças estrangeiras durante o período colonial. Para reforçar sua defesa, os espanhóis construíram muralhas, fortes e baluartes, que ainda hoje cercam e marcam o centro histórico.

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Em 11 de novembro de 1811, a cidade declarou independência absoluta da Espanha, tornando-se uma das pioneiras do movimento emancipador na atual Colômbia. Cartagena transformou-se em importante foco de resistência, mas foi retomada pelos espanhóis após um longo cerco, em 1815.

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Cultura de muitas influências – A identidade de Cartagena reúne heranças indígenas, africanas e europeias, presentes na música, na dança, na culinária e no artesanato. Entre seus principais eventos estão o Festival Internacional de Música de Cartagena e o Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Indias, o FICCI.

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Nos arredores de Cartagena, a península de Barú abriga praias conhecidas, como Playa Blanca, marcada pela areia clara e pelo mar caribenho. Já o arquipélago das Ilhas do Rosário integra uma área protegida famosa por seus recifes de coral e pela biodiversidade marinha.

wikimedia commons Felipeortegag

Entre as atrações mais conhecidas de Cartagena estão o antigo Palácio da Inquisição (foto), atual Museu Histórico da cidade, as muralhas coloniais e o Castelo de San Felipe de Barajas. Este último fica fora da área murada, no alto do morro de San Lázaro.

wikimedia commons Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

culinária local combina influências caribenhas, africanas e colombianas, com destaque para pescados, coco, banana-da-terra e mandioca. Entre os pratos populares estão o sancocho (foto), o peixe frito acompanhado de arroz de coco e a arepa de huevo, especialidade típica da região.

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