Cartagena: história, cultura e belezas caribenhas sob a ameaça do avanço do mar

O alerta não é de hoje. Estudo publicado em 2021 na revista Scientific Reports estimou que o nível relativo do mar em Cartagena avançou 7,02 mm por ano entre 2000 e 2019. A taxa, que inclui os efeitos da elevação das águas e da subsidência do terreno, superou o dobro da média global de 2,9 mm anuais usada na pesquisa.