Em Manzanillo del Mar, povoado ao norte de Cartagena, o avanço do mar atingiu o cemitério local e expôs restos humanos. Moradores chegaram a recolher ossos retirados das sepulturas pelas ondas, um caso documentado desde a década de 1990 e que revela a força da erosão costeira.
Estudos da autoridade marítima colombiana documentam o intenso desgaste do litoral de Tierra Bomba, próxima a Cartagena. O avanço do mar ameaça moradias, vias e outras estruturas das comunidades costeiras. O número de mais de 250 casas perdidas não foi confirmado em fontes oficiais acessíveis e deve ser retirado.
Além da elevação do mar, Cartagena sofre subsidência, movimento gradual de rebaixamento do terreno detectado por medições de GPS e radar de satélite. O fenômeno atinge diferentes áreas, inclusive zonas portuárias e industriais, e pode estar ligado a processos geológicos naturais e à urbanização. (El País??)
O alerta não é de hoje. Estudo publicado em 2021 na revista Scientific Reports estimou que o nível relativo do mar em Cartagena avançou 7,02 mm por ano entre 2000 e 2019. A taxa, que inclui os efeitos da elevação das águas e da subsidência do terreno, superou o dobro da média global de 2,9 mm anuais usada na pesquisa.
Pesquisadores das universidades Eafit, de Zagreb e Internacional da Flórida estimaram que o nível relativo do mar na Baía de Cartagena pode subir cerca de 26 cm até 2050 e 76 cm até 2100. Os cálculos consideram a elevação das águas combinada à subsidência do terreno.
Cartagena executa um projeto de defesa costeira com quebra-mares, espigões e ampliação de praias para reduzir o impacto das ondas e da erosão. Essas estruturas protegem trechos específicos do litoral, mas não eliminam o risco de inundação em toda a cidade. O dado de 80% dos bairros não foi confirmado e deve ser retirado.
Cartagena foi fundada em 1533 pelo conquistador espanhol Pedro de Heredia. Graças à posição estratégica no Caribe, tornou-se um dos principais portos do Império Espanhol nas Américas, por onde circulavam mercadorias, metais preciosos e pessoas escravizadas.
A riqueza de Cartagena atraiu ataques de piratas, corsários e forças estrangeiras durante o período colonial. Para reforçar sua defesa, os espanhóis construíram muralhas, fortes e baluartes, que ainda hoje cercam e marcam o centro histórico.
Em 11 de novembro de 1811, a cidade declarou independência absoluta da Espanha, tornando-se uma das pioneiras do movimento emancipador na atual Colômbia. Cartagena transformou-se em importante foco de resistência, mas foi retomada pelos espanhóis após um longo cerco, em 1815.
Cultura de muitas influências – A identidade de Cartagena reúne heranças indígenas, africanas e europeias, presentes na música, na dança, na culinária e no artesanato. Entre seus principais eventos estão o Festival Internacional de Música de Cartagena e o Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Indias, o FICCI.
Nos arredores de Cartagena, a península de Barú abriga praias conhecidas, como Playa Blanca, marcada pela areia clara e pelo mar caribenho. Já o arquipélago das Ilhas do Rosário integra uma área protegida famosa por seus recifes de coral e pela biodiversidade marinha.
Entre as atrações mais conhecidas de Cartagena estão o antigo Palácio da Inquisição (foto), atual Museu Histórico da cidade, as muralhas coloniais e o Castelo de San Felipe de Barajas. Este último fica fora da área murada, no alto do morro de San Lázaro.
culinária local combina influências caribenhas, africanas e colombianas, com destaque para pescados, coco, banana-da-terra e mandioca. Entre os pratos populares estão o sancocho (foto), o peixe frito acompanhado de arroz de coco e a arepa de huevo, especialidade típica da região.