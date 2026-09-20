San Francisco: história, cultura e atrações que fazem da cidade um ícone dos Estados Unidos

Antes da chegada dos europeus, a região de San Francisco era habitada pelos Yelamu, pertencentes aos povos Ohlone. Em 1776, colonizadores espanhóis estabeleceram a Missão San Francisco de Asís e o Presídio, iniciando a ocupação colonial organizada da área.
O povoado que deu origem à cidade era chamado Yerba Buena, referência a uma planta aromática encontrada na região. Em 1847, durante a Guerra Mexicano-Americana e após a ocupação dos Estados Unidos, seu nome foi oficialmente alterado para San Francisco.
A descoberta de ouro na Califórnia, em 1848, provocou uma explosão populacional em San Francisco. Seu porto tornou-se uma importante porta de entrada para milhares de pessoas atraídas pela Corrida do Ouro, acelerando o crescimento econômico e urbano.
O terremoto que marcou sua história – Em 18 de abril de 1906, um forte terremoto atingiu San Francisco e foi seguido por grandes incêndios. Milhares de construções foram destruídas e centenas de pessoas morreram, mas a cidade foi reconstruída rapidamente nas décadas seguintes.
A Golden Gate virou símbolo mundial – Inaugurada em 1937, a Golden Gate Bridge atravessa o estreito que liga a Baía de San Francisco ao Oceano Pacífico. Com suas torres e característica tonalidade alaranjada, tornou-se um dos cartões-postais mais reconhecidos dos Estados Unidos.
Os famosos cable cars começaram a circular em San Francisco em 1873 e continuam integrados à paisagem urbana. Além de meio de transporte, os bondes históricos tornaram-se atração turística e um dos símbolos mais tradicionais da cidade.
Localizada em uma ilha na Baía de San Francisco, Alcatraz abrigou uma penitenciária federal entre 1934 e 1963. Criminosos famosos, como Al Capone, passaram pelo local, que atualmente é uma das atrações históricas mais procuradas da região.
San Francisco recebeu sucessivas ondas de imigrantes que ajudaram a construir sua identidade. A Chinatown da cidade, uma das comunidades chinesas mais antigas e conhecidas da América do Norte, é um exemplo da diversidade cultural que influencia a gastronomia, a arquitetura e as tradições locais.
A cidade ganhou projeção como centro da contracultura, especialmente durante o movimento hippie dos anos 1960, associado ao bairro de Haight-Ashbury. San Francisco também teve papel importante em movimentos pelos direitos civis e pelos direitos da população LGBTQ+.
San Francisco reúne atrações como Fisherman’s Wharf, Pier 39 (foto), Golden Gate Park e bairros históricos, recebendo visitantes de várias partes do mundo. A cidade também integra a região da Baía de San Francisco, um dos principais polos de tecnologia e inovação dos Estados Unidos.