Estilo de Vida Como é viver na Groenlândia: a rotina e os desafios em um dos lugares mais extremos do planeta Como é viver em um dos lugares mais extremos do planeta? Um estudo disponibilizado na plataforma ResearchGate ajuda a compreender a rotina na Groenlândia, marcada pelo frio intenso, por longos períodos de luz ou escuridão e pelo isolamento de muitas comunidades. Por Flipar

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