Celebridades e TV Celebridades que morreram dormindo: o que houve com elas Várias celebridades ao longo dos anos morreram enquanto estavam dormindo, fato que despertou a curiosidade e a emoção do público.Isso pode ocorrer por causas naturais, como parada cardíaca, falência respiratória ou apneia do sono. Veja alguns nomes de pessoas famosas que morreram nessas condições: Por Flipar

imagem gerada por i.a