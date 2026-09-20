Galeria Frutas nutritivas que ajudam a recuperar a energia e manter a disposição Algumas frutas fornecem nutrientes que ajudam o organismo a recuperar a energia e a disposição. Elas podem integrar uma alimentação equilibrada, aliada à prática de exercícios físicos. Também são importantes para atletas, que apresentam maior gasto energético e precisam de boa reposição nutricional. Por Flipar

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