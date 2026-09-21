Galeria Quem é Beatriz Simões, a brasileira que surpreendeu no “The Voice Alemanha” A brasileira Beatriz Simões chamou atenção na edição de 2026 do 'The Voice Alemanha' ao subir ao palco durante a fase de audições às cegas e surpreender os técnicos e a plateia do reality musical com sua apresentação. Depois da exibição do programa, a performance dela viralizou nas redes sociais despertou a curiosidade dos brasileiros. Por Flipar

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