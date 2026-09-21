Dois ataques de pitbull na mesma semana no Rio: menina de 3 anos morre e outra criança fica em estado grave

O menino recebeu os primeiros cuidados na UMPA de Santa Luzia e depois foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia e continua internado. O tratamento reúne profissionais de neurocirurgia, cirurgia bucomaxilofacial, oftalmologia e pediatria.
Segundo o Hospital Estadual Alberto Torres, a unidade já atendeu cerca de 25 pessoas vítimas de mordidas de cães em 2026, com predominância de crianças entre os pacientes. De acordo com o médico Jonathan Ribeiro, pitbulls e cães com características semelhantes aparecem com frequência nesses atendimentos.
No Rio de Janeiro, a legislação estabelece regras específicas para a circulação de pitbulls, dobermanns e rottweilers em espaços públicos. Esses animais devem usar focinheira e guia e só podem ser conduzidos por pessoas maiores de 18 anos.