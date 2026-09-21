Animais

Dois ataques de pitbull na mesma semana no Rio: menina de 3 anos morre e outra criança fica em estado grave

No dia anterior, outro ataque ocorreu em Vista Alegre, São Gonçalo, e dessa vez deixou um menino de 3 anos em estado grave. A criança voltava da creche com a mãe e o irmão de 5 anos quando o cão avançou contra eles. Na tentativa de impedir o ataque, a mãe enfrentou o animal e conseguiu proteger o filho.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

O menino recebeu os primeiros cuidados na UMPA de Santa Luzia e depois foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia e continua internado. O tratamento reúne profissionais de neurocirurgia, cirurgia bucomaxilofacial, oftalmologia e pediatria.

Reprodução/TV Globo

Segundo o Hospital Estadual Alberto Torres, a unidade já atendeu cerca de 25 pessoas vítimas de mordidas de cães em 2026, com predominância de crianças entre os pacientes. De acordo com o médico Jonathan Ribeiro, pitbulls e cães com características semelhantes aparecem com frequência nesses atendimentos.

Christopher Ayme/Unsplash

No Rio de Janeiro, a legislação estabelece regras específicas para a circulação de pitbulls, dobermanns e rottweilers em espaços públicos. Esses animais devem usar focinheira e guia e só podem ser conduzidos por pessoas maiores de 18 anos.

Divulgac?a?o/Patas da casa

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