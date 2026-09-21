Animais Dois ataques de pitbull na mesma semana no Rio: menina de 3 anos morre e outra criança fica em estado grave No dia anterior, outro ataque ocorreu em Vista Alegre, São Gonçalo, e dessa vez deixou um menino de 3 anos em estado grave. A criança voltava da creche com a mãe e o irmão de 5 anos quando o cão avançou contra eles. Na tentativa de impedir o ataque, a mãe enfrentou o animal e conseguiu proteger o filho. Por Flipar

Reprodução/TV Globo