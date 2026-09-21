Galeria Veja o que a ciência já sabe sobre os cabelos brancos: dá pra evitar? Uma reportagem do jornal The New York Times abordou uma questão que atrai os cientistas há décadas: tem jeito de impedir ou mesmo reverter o surgimento de cabelos brancos? Confira o que se sabe! Por Flipar

Reprodução do Flickr Camilla Soares