Galeria Jade: a pedra de muitas cores que virou joia, ferramenta e símbolo de poder. Conhecido pela beleza, resistência e importância cultural, o jade é trabalhado há milhares de anos. A pedra aparece em joias, esculturas, utensílios e objetos cerimoniais produzidos por diferentes civilizações. Por Flipar

Imagem gerada por i.a