Galeria Tortas salgadas para todos os gostos: 8 tipos de massa e os recheios que mais combinam Versáteis e práticas, as tortas salgadas podem aparecer no almoço, no jantar, no lanche ou em ocasiões especiais. A escolha da massa influencia diretamente o resultado: algumas sustentam recheios úmidos e encorpados, enquanto outras combinam melhor com ingredientes leves e cremosos. Conheça oito versões e saiba quais recheios valorizam cada preparo. Por Flipar

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