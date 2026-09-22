Andrew Garfield será Sam Altman, um dos criadores do ChatGPT, em novo filme

O roteiro, escrito por Simon Rich, retrata a crise que atingiu a OpenAI em novembro de 2023. Na ocasião, Sam Altman foi demitido pelo conselho da empresa, mas retornou ao cargo de CEO apenas cinco dias depois, após uma série de acontecimentos que gerou debates sobre o futuro da inteligência artificial e a segurança dos modelos desenvolvidos pela companhia.
O filme também mostrará outros nomes ligados à OpenAI. Yura Borisov interpreta o ex-cientista-chefe Ilya Sutskever, Monica Barbaro vive a ex-diretora de tecnologia Mira Murati e Ike Barinholtz interpreta Elon Musk, um dos cofundadores da empresa. Mark Rylance completa o elenco principal no papel do cientista Geoffrey Hinton.
O projeto foi desenvolvido originalmente pela Amazon MGM Studios, que deixou a produção em junho de 2026, pouco depois de firmar uma parceria bilionária com a própria OpenAI. Depois de ser recusado por outras distribuidoras, o filme foi adquirido pela Neon e tem estreia prevista nos cinemas dos Estados Unidos para 25 de dezembro, ainda sem data confirmada para o Brasil.
Andrew Garfield nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 20 de agosto de 1983. Filho de mãe inglesa, ele se mudou para o Reino Unido ainda criança e cresceu na região de Surrey. O ator estudou interpretação na Central School of Speech and Drama, em Londres.
A carreira de Garfield começou na televisão britânica, com participações em séries como “Sugar Rush” e “Doctor Who”. Em 2007, ele estrelou o filme “Rapaz A”, papel pelo qual ganhou o prêmio BAFTA TV de Melhor Ator. No mesmo período, trabalhou ao lado do diretor Robert Redford no longa “Leões e Cordeiros”.
Em 2012, Andrew Garfield assumiu o papel de Peter Parker em “O Espetacular Homem-Aranha” e voltou a interpretar o personagem na sequência “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro”, lançada em 2014. Sete anos depois, o ator reprisou o papel em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, de 2021, que também contou com o retorno de Tobey Maguire como o herói.
Em 2016, Andrew Garfield interpretou o soldado Desmond Doss em “Até o Último Homem”, dirigido por Mel Gibson, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator. Cinco anos depois, ele viveu o compositor Jonathan Larson no musical “Tick, Tick... Boom!”, atuação que resultou em sua segunda indicação ao prêmio. No teatro, Garfield ganhou o Tony de Melhor Ator por seu trabalho na peça “Angels in America”.