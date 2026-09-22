Estilo de Vida Da invenção ao fascínio de Tom Hanks: a trajetória histórica da máquina de escrever Antes dos computadores e dos celulares, a máquina de escrever transformou a maneira de produzir cartas, livros, reportagens e documentos. Embora diferentes inventores tenham tentado criar aparelhos semelhantes, foi no século XIX que o equipamento começou a ganhar formas práticas e alcance comercial. Por Flipar

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