Galeria Muito além das costelinhas: conheça a história, os sabores e as variedades do molho barbecue Espesso, brilhante e cheio de personalidade, o molho barbecue conquistou espaço muito além dos churrascos norte-americanos. A combinação de sabores doces, ácidos, salgados, picantes e defumados varia conforme a receita e a região. Conheça a trajetória desse molho, seus ingredientes e algumas das versões mais tradicionais. Por Flipar

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