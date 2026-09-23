Filmes e Séries Gary Oldman revela como Alan Rickman tratava fãs de “Harry Potter” nos sets Gary Oldman, intérprete de Sirius Black nos filmes de “Harry Potter”, revelou detalhes da relação de Alan Rickman, que deu vida a Severo Snape, com os fãs durante as filmagens dos longas. Em entrevista à Variety durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2026, o ator contou que Rickman costumava levar crianças ao set de filmagens porque “sabia o quanto isso significava para as crianças”. Por Flipar

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