Filmes e Séries

Gary Oldman revela como Alan Rickman tratava fãs de “Harry Potter” nos sets

Gary Oldman, intérprete de Sirius Black nos filmes de “Harry Potter”, revelou detalhes da relação de Alan Rickman, que deu vida a Severo Snape, com os fãs durante as filmagens dos longas. Em entrevista à Variety durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2026, o ator contou que Rickman costumava levar crianças ao set de filmagens porque “sabia o quanto isso significava para as crianças”.

Por Flipar
Divulgação

De acordo com Gary Oldman, Alan Rickman levava crianças todos os dias, de escolas e hospitais, além de amigos e seus filhos, para almoços e outras atividades. Rickman também fazia questão de apresentar os visitantes aos integrantes do elenco e mostrar os sets onde os filmes eram produzidos.

Divulgação

Oldman também destacou o entusiasmo de Rickman com a oportunidade de participar de uma franquia amada por milhões de crianças. Segundo ele, o ator achava extraordinário poder entrar naquele universo todos os dias e por isso era completamente dedicado ao trabalho.

Divulgação

Alan Rickman interpretou o Professor Snape nos oito filmes da franquia e se tornou um dos nomes mais conhecidos do universo criado por J.K. Rowling. O ator britânico também ficou conhecido por trabalhos como Hans Gruber em “Duro de Matar” e o xerife de Nottingham em “Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões”. Rickman morreu em 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de câncer.

Divulgação

Gary Oldman entrou para a franquia em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, de 2004, como Sirius Black, também conhecido como Almofadinhas, um dos melhores amigos de Tiago Potter e padrinho de Harry Potter. Oldman também é conhecido por interpretar Gordon na trilogia de “Batman”, dirigida por Christopher Nolan, e Winston Churchill em “O Destino de uma Nação”, papel pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator.

Wikimeida Commons / Gage Skidmore

Oldman também comentou sobre a nova adaptação de “Harry Potter”. O ator destacou que a série terá mais tempo para desenvolver as histórias dos livros. Inclusive, em outras entrevistas, o ator já havia dito que Sirius Black teve pouco tempo de tela nos filmes e que uma produção televisiva poderia explorar melhor personagens e acontecimentos.

Divulgação

A nova série da HBO estreia em 25 de dezembro de 2026 e será uma nova adaptação dos livros de J.K. Rowling. A primeira temporada terá oito episódios e será baseada em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, com Dominic McLaughlin no papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Paapa Essiedu interpretará Severus Snape.

Série Harry Potter

A segunda temporada da nova adaptação de “Harry Potter” já está em produção pela HBO e adaptará o livro “Harry Potter e a Câmara Secreta”. Novos nomes foram confirmados na série, como Kit Harington no papel do professor Gilderoy Lockhart, Lenny Rush como o elfo doméstico Dobby e Billy Barratt como Tom Riddle. Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards e Jasper Ambrose também estão confirmados no elenco como Arthur Weasley, Murta que Geme e Colin Creevey, respectivamente.

Reprodução Youtube

Veja Mais