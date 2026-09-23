Galeria Enxofre não é o que você pensa: curiosidades sobre o elemento amarelo associado aos vulcões Conhecido pela intensa cor amarela, o enxofre está presente em rochas, seres vivos e diferentes compostos naturais. O elemento participa de processos essenciais à vida e serve de matéria-prima para inúmeros produtos industriais. Sua história também envolve vulcões, pólvora e uma curiosa associação com odores desagradáveis. Por Flipar

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