Celebridades e TV Cauã Reymond é escalado para nova temporada de ‘Tudo É Justo’, série com Kim Kardashian e atrizes que já foram indicadas ao Oscar A entrada de Cauã Reymond no elenco da série de drama jurídico 'Tudo É Justo', da plataforma de streaming Hulu, deu o que falar nas redes sociais. O brasileiro foi escalado para a 2ª temporada da produção, que conta com um elenco estrelado. Por Flipar

Divulgação/TV Globo