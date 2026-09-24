Economia Aos 97 anos, Daniel Klabin assume posto de bilionário mais velho do país A morte do empresário João Jacob Vontobel, fundador da Vonpar, em 19 de setembro, provocou uma mudança na lista de bilionários mais velhos do Brasil em 2026. O posto passou a ser ocupado por Daniel Miguel Klabin, que tem 97 anos e é herdeiro da companhia de empresa e celulose. Carioca e integrante da família que fundou o grupo Klabin, ele possui patrimônio estimado em R$ 1,6 bilhão. Vontobel tinha fortuna estimada em R$ 3 bilhões. Por Flipar

Divulgação/Academia Brasileira de Filosofia