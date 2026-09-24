Galeria Caqui: do sabor adocicado às curiosidades de uma fruta que conquistou o Brasil Doce e saboroso, o caqui (Diospyros kaki) é um fruto originário da China e do Japão. Ele é encontrado em regiões de clima temperado e subtropical, frutificando de fevereiro a abril e mais tardiamente até junho. Por Flipar

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