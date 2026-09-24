Caminhoneira gasta R$ 50 mil para reformar caminhão incendiado que ficou com Bíblia intacta

As chamas destruíram praticamente toda a estrutura do caminhão, que estava estacionado em frente à casa do sogro de Letícia, em Palmas, Tocantins, no dia 15 de janeiro de 2026. Entre os poucos itens que resistiram ao fogo estava uma Bíblia guardada na porta do motorista.
Na época, a caminhoneira registrou imagens do veículo destruído e mostrou o livro, que ficou com poucas marcas provocadas pelo incêndio. Segundo uma matéria publicada pelo g1, o caminhão ainda tinha 24 parcelas de financiamento quando foi atingido pelas chamas.
Sem seguro, o veículo, avaliado em cerca de R$ 110 mil, passou por uma recuperação que já consumiu mais de R$ 50 mil, principalmente com serviços elétricos e de funilaria. Parte dos recursos veio de uma vaquinha e de doações de peças destinadas à cabine.
O trabalho, porém, ainda está longe do fim, pois restam reparos importantes na parte mecânica. 'Falta bastante coisa. Falta todas as mangueiras de combustível, todas as mangueiras de água. Algumas peças de ferro entupiram com as placas que derreteram, então alguns vão ter que substituir, outras dá para recuperar', contou Letícia.
Segundo ela, como o motor não foi completamente destruído, a recuperação ficou mais viável, embora ainda exija gastos elevados. Para manter a renda enquanto o caminhão permanece na oficina, ela passou a fazer diárias para uma transportadora, com entregas entre Palmas e Gurupi.
Antes da compra do caminhão, o pai de Letícia, também caminhoneiro, precisou fazer um empréstimo e oferecer o próprio veículo como garantia. Segundo o g1, ela e o marido, que deixou o emprego para acompanhá-la nas entregas, costumavam trabalhar juntos nas viagens.