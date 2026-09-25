Bruce Springsteen faz 77 anos; a carreira do jovem de Nova Jersey que virou lenda do rock

Nos primeiros anos de carreira, Springsteen construiu sua identidade como compositor interessado em personagens comuns, conflitos pessoais e aspectos da vida nas comunidades trabalhadoras dos Estados Unidos. Ainda em 1973, lançou 'The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle', que ajudou a consolidar a formação da E Street Band ao seu redor. Dois anos depois, 'Born to Run' ampliou sua projeção nacional e alcançou a terceira posição da Billboard 200.
'Born to Run' também marcou uma transformação importante na sonoridade de Springsteen. O álbum reuniu faixas como 'Thunder Road', 'Backstreets' e 'Jungleland' e apresentou uma formação renovada da E Street Band, com nomes como Clarence Clemons, Steve Van Zandt, Roy Bittan, Garry Tallent e Max Weinberg. Em 2003, o disco foi incluído no National Recording Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por sua relevância cultural.
A sequência da carreira trouxe trabalhos de características distintas, entre eles 'Darkness on the Edge of Town', de 1978, e 'The River', de 1980. Em 1982, Springsteen lançou 'Nebraska', álbum de abordagem mais despojada, gravado originalmente como uma coleção de demos e marcado por arranjos minimalistas. A diversidade entre esses projetos ajudou a ampliar o repertório do cantor, que alternava canções de forte dimensão narrativa com produções voltadas às grandes arenas.
O grande salto comercial veio com 'Born in the U.S.A.', lançado em 1984. O álbum permaneceu sete semanas no topo da Billboard 200 e originou sete singles consecutivos entre os dez primeiros colocados da parada americana, incluindo 'Dancing in the Dark', 'I'm on Fire' e a faixa-título. A canção 'Dancing in the Dark' também rendeu a Springsteen seu primeiro Grammy, na categoria de melhor performance vocal de rock.
Nas décadas seguintes, o músico alternou trabalhos com a E Street Band e projetos solo, além de explorar diferentes formatos. Entre os lançamentos estão 'Tunnel of Love' (1987), 'The Ghost of Tom Joad' (1995), 'The Rising' (2002), 'Devils & Dust' (2005) e 'Wrecking Ball' (2012). Em 1999, Springsteen entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll, reconhecimento que se somou posteriormente a uma longa lista de prêmios e distinções na indústria musical.
A produção do artista também se estendeu para além dos álbuns de estúdio. Em 2016, Springsteen publicou a autobiografia 'Born to Run' e transformou parte de sua história pessoal em um espetáculo solo na Broadway, posteriormente registrado em álbum. Nos anos seguintes, lançou 'Western Stars' (2019), 'Letter to You' (2020) e 'Only the Strong Survive' (2022), este último dedicado a interpretações de músicas de outros compositores.
Em 2026, Springsteen continuou ligado a novos projetos musicais e apresentações especiais. Em setembro, seu site oficial publicou a segunda parte de 'Land of Hope and Dreams American Tour: Philadelphia Freedom Cut', registro audiovisual de uma série de 20 shows realizados com a E Street Band. O material reúne sete apresentações, entre elas 'The Promised Land', 'Hungry Heart', 'Youngstown' e 'Long Walk Home', mostrando que a atividade artística do cantor permanece voltada também à documentação de