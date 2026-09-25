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Bruce Springsteen faz 77 anos; a carreira do jovem de Nova Jersey que virou lenda do rock

Bruce Springsteen completou 77 anos em 23 de setembro de 2026. Lenda do rock, ele tem uma trajetória que atravessa mais de cinco décadas. Nascido em Long Branch, no estado de Nova Jersey, o cantor e compositor começou a ganhar espaço no circuito musical local antes de lançar seu primeiro álbum, 'Greetings from Asbury Park, N.J.', em 1973. O disco apresentou um artista influenciado pelo rock, folk, soul e rhythm and blues.

Por Flipar
Reprodução do Instagram @springsteen

Nos primeiros anos de carreira, Springsteen construiu sua identidade como compositor interessado em personagens comuns, conflitos pessoais e aspectos da vida nas comunidades trabalhadoras dos Estados Unidos. Ainda em 1973, lançou 'The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle', que ajudou a consolidar a formação da E Street Band ao seu redor. Dois anos depois, 'Born to Run' ampliou sua projeção nacional e alcançou a terceira posição da Billboard 200.

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'Born to Run' também marcou uma transformação importante na sonoridade de Springsteen. O álbum reuniu faixas como 'Thunder Road', 'Backstreets' e 'Jungleland' e apresentou uma formação renovada da E Street Band, com nomes como Clarence Clemons, Steve Van Zandt, Roy Bittan, Garry Tallent e Max Weinberg. Em 2003, o disco foi incluído no National Recording Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por sua relevância cultural.

Reprodução/Instagram

A sequência da carreira trouxe trabalhos de características distintas, entre eles 'Darkness on the Edge of Town', de 1978, e 'The River', de 1980. Em 1982, Springsteen lançou 'Nebraska', álbum de abordagem mais despojada, gravado originalmente como uma coleção de demos e marcado por arranjos minimalistas. A diversidade entre esses projetos ajudou a ampliar o repertório do cantor, que alternava canções de forte dimensão narrativa com produções voltadas às grandes arenas.

Reprodução do Instagram @springsteen

O grande salto comercial veio com 'Born in the U.S.A.', lançado em 1984. O álbum permaneceu sete semanas no topo da Billboard 200 e originou sete singles consecutivos entre os dez primeiros colocados da parada americana, incluindo 'Dancing in the Dark', 'I'm on Fire' e a faixa-título. A canção 'Dancing in the Dark' também rendeu a Springsteen seu primeiro Grammy, na categoria de melhor performance vocal de rock.

Reprodução do Instagram @springsteen

Nas décadas seguintes, o músico alternou trabalhos com a E Street Band e projetos solo, além de explorar diferentes formatos. Entre os lançamentos estão 'Tunnel of Love' (1987), 'The Ghost of Tom Joad' (1995), 'The Rising' (2002), 'Devils & Dust' (2005) e 'Wrecking Ball' (2012). Em 1999, Springsteen entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll, reconhecimento que se somou posteriormente a uma longa lista de prêmios e distinções na indústria musical.

Reprodução do Instagram @springsteen

A produção do artista também se estendeu para além dos álbuns de estúdio. Em 2016, Springsteen publicou a autobiografia 'Born to Run' e transformou parte de sua história pessoal em um espetáculo solo na Broadway, posteriormente registrado em álbum. Nos anos seguintes, lançou 'Western Stars' (2019), 'Letter to You' (2020) e 'Only the Strong Survive' (2022), este último dedicado a interpretações de músicas de outros compositores.

DoD News Features/Wikimedia Commons

Em 2026, Springsteen continuou ligado a novos projetos musicais e apresentações especiais. Em setembro, seu site oficial publicou a segunda parte de 'Land of Hope and Dreams American Tour: Philadelphia Freedom Cut', registro audiovisual de uma série de 20 shows realizados com a E Street Band. O material reúne sete apresentações, entre elas 'The Promised Land', 'Hungry Heart', 'Youngstown' e 'Long Walk Home', mostrando que a atividade artística do cantor permanece voltada também à documentação de

Dharmabumstead/Wikimedia Commons

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