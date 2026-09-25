Filmes e Séries Aaron Pierre fala sobre a preparação para viver John Stewart em “Lanternas” Aaron Pierre revelou que usou algumas características do Transtorno Obsessivo-Compulsivo, conhecido como TOC, a seu favor. O ator, que interpreta John Stewart na série 'Lanternas', da HBO, falou sobre o assunto em algumas entrevistas ao comentar sua preparação para o papel. Por Flipar

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