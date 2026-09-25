Aaron Pierre fala sobre a preparação para viver John Stewart em “Lanternas”

Segundo Pierre, aspectos que antes via como limitadores passaram a ganhar um papel positivo em sua rotina de trabalho. O ator relacionou sua tendência à obsessão e à meticulosidade com a disciplina que considera necessária para se preparar para um personagem.
A preparação para viver John Stewart envolveu uma rotina intensa de estudos sobre o personagem, com pesquisas em quadrinhos, filmes e séries, além de treinos físicos. Nesse processo, a disciplina e a concentração contribuíram para manter o foco e ajudá-lo a se sentir preparado para assumir o personagem.
'Lanternas' estreou na HBO e na HBO Max em 16 de agosto de 2026 e acompanha os heróis John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, e Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler. Na trama, Stewart é um recruta novato e Jordan um Lanterna veterano, e os dois investigam juntos um assassinato misterioso no interior dos Estados Unidos.
Criada por Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, a produção faz parte do novo universo compartilhado da DC Studios, liderado por James Gunn e Peter Safran. A primeira temporada conta com oito episódios e marca a primeira adaptação em live-action do Lanterna Verde para uma série de televisão.
Aaron Pierre nasceu em 7 de junho de 1994, em Brixton, Londres, e estudou na London Academy of Music and Dramatic Art, uma das tradicionais escolas de teatro do Reino Unido. Ele começou a carreira na televisão britânica, com participações em produções como 'The A Word - A Vida com Joe', em 2016, e 'Britannia', que estreou no ano seguinte.
Em 2017, o ator interpretou Malcolm X na série 'Genius', da National Geographic, e entre 2018 e 2019 deu vida a Dev-Em em 'Krypton'. Já em 2021, fez parte do elenco do filme 'Tempo', dirigido por M. Night Shyamalan, e da minissérie 'The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade', de Barry Jenkins.
A carreira de Pierre deslanchou nos anos seguintes, com o filme 'Brother: Lutando Para Existir', em 2022, e 'Intruso', lançado em 2023, no qual contracenou com Saoirse Ronan e Paul Mescal. Em 2024, ele protagonizou 'Rebel Ridge', da Netflix, e dublou Mufasa no filme 'Mufasa: O Rei Leão', da Disney.