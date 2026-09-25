Registro raro! Grande cardume de arraias-ticonha é flagrado em Arraial do Cabo, no Rio

A concentração chamou atenção por ser uma ocorrência pouco comum de observar no dia a dia no litoral fluminense. O registro permitiu acompanhar de perto a movimentação das arraias em seu habitat natural e destacou a riqueza da vida marinha da região.
A arraia-ticonha (Rhinoptera brasiliensis) é uma espécie de peixe cartilaginoso da família Rhinopteridae, encontrada sobretudo em águas costeiras do Atlântico Sul Ocidental. Seu nome popular está associado ao formato peculiar da cabeça, que apresenta duas projeções laterais semelhantes a pequenas asas.
A espécie ocorre principalmente ao longo do litoral brasileiro, com registros também em áreas costeiras do Uruguai e da Argentina. Seu corpo possui formato achatado, com grandes nadadeiras peitorais que permitem movimentos semelhantes ao voo sob a água.
A coloração costuma apresentar tons acinzentados ou castanhos na parte superior e uma região ventral mais clara. A arraia-ticonha pode alcançar dimensões consideráveis, embora o tamanho varie de acordo com idade e sexo. Sua cauda é relativamente longa e apresenta um ferrão na base, característica que exige cuidado por parte de banhistas e mergulhadores.
Sua alimentação é baseada principalmente em pequenos organismos do fundo marinho, como moluscos, crustáceos e outros invertebrados. Para encontrar alimento, utiliza estruturas sensoriais capazes de detectar presas escondidas no sedimento.
A espécie frequenta baías, estuários e regiões de plataforma continental, com preferência por áreas de águas rasas em determinadas fases da vida. Como outras raias, a arraia-ticonha enfrenta ameaças associadas à pesca, à captura incidental e à degradação dos ambientes costeiros.