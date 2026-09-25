Animais Registro raro! Grande cardume de arraias-ticonha é flagrado em Arraial do Cabo, no Rio Um registro impressionante feito pelo cinegrafista Giovanni Dias nas águas de Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, chamou a atenção na internet. Nas imagens, é possível ver um um grande cardume de arraias-ticonha se deslocando juntas no mar. Por Flipar

Reprodução/Giovanni Dias