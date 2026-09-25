Galeria Município do Rio Grande do Sul ganhará complexo religioso com parque temático e cruz gigante com 102 metros de altura A cidade gaúcha de Cruz Alta, localizada no interior do Rio Grande do Sul, deu início às obras de uma cruz gigante de 102 metros de altura, idealizada para ser o centro das atenções de um novo polo de turismo religioso. Ela será instalada nas proximidades da BR-158 e do Parque de Exposições do município. Por Flipar

Divulgação/Prefeitura de Cruz Alta