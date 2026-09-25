Município do Rio Grande do Sul ganhará complexo religioso com parque temático e cruz gigante com 102 metros de altura

A dimensão da estrutura equivale à altura aproximada de um edifício de 30 andares e supera em mais de três vezes os 30 metros da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Apesar da grandiosidade, a cruz não será a maior estrutura independente do mundo nessa categoria.
Esse título pertence à cruz do Vale de Cuelgamuros, antigo Vale dos Caídos, erguida entre 1940 e 1958 na Espanha. O monumento, que fica no município de San Lorenzo de El Escorial, a cerca de 40 km de Madrid, tem 152,4 metros e figura no Guinness World Records.
Com quase 60 mil habitantes, Cruz Alta fica no noroeste do Rio Grande do Sul, e é conhecido por sua importância histórica e cultural para a região. A cidade foi erguida no fim do século 17 e teve papel relevante na formação das rotas de ligação entre diferentes áreas do estado.
Sua economia reúne atividades ligadas à agricultura, à pecuária, ao comércio e aos serviços. Entre os pontos mais famosos está o Museu Érico Veríssimo — um dos principais escritores brasileiros do século 20, que nasceu lá. Cruz Alta também recebe a Coxilha Nativista, um dos festivais de música nativista mais conhecidos do Rio Grande do Sul.