Filmes e Séries Por que Matthew McConaughey não quer descobrir se Woody Harrelson é seu irmão? Matthew McConaughey explicou por que se recusa a fazer um teste de DNA para descobrir se Woody Harrelson é realmente seu irmão biológico. Segundo o ator, o principal motivo é o impacto que um resultado positivo teria em sua vida, já que confirmar o parentesco significaria colocar em dúvida tudo o que acreditou durante anos sobre quem é seu pai biológico. Por Flipar

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