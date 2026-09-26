Gastronomia Zimbro: a especiaria que dá aroma ao gim e também vai à cozinha Pequeno, escuro e muito aromático, o zimbro é conhecido principalmente por dar ao gim seu sabor característico. Mas seu uso vai além das bebidas: ele também tempera pratos tradicionais e tem uma longa história na medicina popular. Conheça a origem, os usos e o que a ciência diz sobre seus possíveis benefícios. Por Flipar

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