Galeria Com doçura natural, beterraba faz bem à saúde e ao bem-estar Rica em ferro, ela possui vitamina C potencializada por sua ação antioxidante. Além disso, traz benefícios como o combate à anemia, à perda excessiva de líquidos, problemas no baço e fígado, prisão de ventre e outros. Por Flipar

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