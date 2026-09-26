Entretenimento Filmes em que a Inteligência Artificial é a grande atração A inteligência artificial (IA), que ganha cada vez mais espaço em diversos segmentos, já é abordada na tela do cinema há mais de 30 anos.A seguir, você confere uma lista filmes do gênero de ficção científica que têm a I.A. como atração principal. . Por Flipar

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