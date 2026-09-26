Entretenimento Atores que deram vida a grandes vilões das Histórias em Quadrinhos Interpretar super-heróis no cinema marca a carreira dos atores pela força dos personagens, queridos do público. Mas dar vida a grandes vilões também é especial. Afinal, eles também fazem sucesso. Veja atores que interpretaram viloes de histórias em quadrinhos e seus temidos personagens. Por Flipar

Divulgação/Marvel