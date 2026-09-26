Animais Tartarugas soviéticas fizeram história ao viajar até a Lua e voltar Em 1968, a União Soviética realizou uma missão espacial incomum ao enviar duas tartarugas a bordo da nave Zond 5, como parte de testes ligados à corrida espacial. O objetivo era avaliar os efeitos de uma viagem ao redor da Lua em organismos vivos. Por Flipar

Divulgação/Xataka