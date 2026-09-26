Galeria Ilha submersa na costa do Brasil tinha tamanho da Islândia Uma equipe de cientistas do Brasil e do Reino Unido descobriu que uma formação vulcânica no fundo do mar, perto da costa brasileira, já foi uma ilha do tamanho da Islândia. A região, conhecida como 'Elevação Grande Rio', está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira. Por Flipar

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