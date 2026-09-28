Há 84 anos, nascia Tim Maia, dono de uma das vozes mais marcantes do Brasil

A relação de Tim Maia com a música começou ainda na adolescência, na Tijuca, onde cresceu em uma família numerosa, de 12 irmãos. Aos poucos, ele passou por diferentes instrumentos e experiências musicais até formar, em 1957, o grupo The Sputniks, que também teve Roberto Carlos entre seus integrantes. Dois anos depois, viajou para os Estados Unidos, experiência que seria fundamental para sua formação artística. Durante os anos em que viveu no país, entrou em contato direto com o soul, o rhythm an