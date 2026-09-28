Há 84 anos, nascia Tim Maia, dono de uma das vozes mais marcantes do Brasil

A relação de Tim Maia com a música começou ainda na adolescência, na Tijuca, onde cresceu em uma família numerosa, de 12 irmãos. Aos poucos, ele passou por diferentes instrumentos e experiências musicais até formar, em 1957, o grupo The Sputniks, que também teve Roberto Carlos entre seus integrantes. Dois anos depois, viajou para os Estados Unidos, experiência que seria fundamental para sua formação artística. Durante os anos em que viveu no país, entrou em contato direto com o soul, o rhythm an
A temporada americana, porém, foi marcada também por dificuldades. Tim trabalhou em diferentes atividades e chegou a integrar o grupo vocal The Ideals, enquanto acompanhava a ascensão de artistas negros e o impacto de gravadoras como a Motown. Em 1964, acabou deportado para o Brasil após ser preso por porte de maconha. De volta ao Rio, retomou a convivência com músicos que conhecera na juventude e passou a construir o caminho que o levaria à projeção nacional.
O reconhecimento amplo veio em 1970, com o lançamento de seu primeiro álbum, “Tim Maia”. O disco apresentou ao público brasileiro uma combinação até então pouco explorada de soul, funk e elementos da música nacional, além de reunir canções que se tornariam clássicos, como “Azul da Cor do Mar” e “Primavera”. Nos trabalhos seguintes, o artista consolidou sua identidade musical e passou a ocupar espaço de destaque na indústria fonográfica. Sua produção também ajudou a estabelecer uma linguagem bras
Em meados da década de 1970, Tim Maia atravessou uma das fases mais singulares de sua carreira. Após entrar em contato com a Cultura Racional, ligada à série de livros “Universo em Desencanto”, abandonou temporariamente hábitos e comportamentos anteriores e passou a dedicar sua produção à nova crença. Dessa experiência surgiram “Tim Maia Racional, Vol. 1” e “Tim Maia Racional, Vol. 2”, lançados por seu próprio selo, a Seroma. Os trabalhos tiveram pouca repercussão comercial inicialmente, mas ser
Depois de romper com a Cultura Racional, o cantor retomou a carreira convencional e voltou a lançar discos por grandes gravadoras. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, emplacou sucessos como “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, “Gostava Tanto de Você”, “Sossego” e “O Descobridor dos Sete Mares”. A combinação entre arranjos sofisticados, ritmos dançantes e sua interpretação característica fez com que Tim transitasse entre diferentes públicos sem abandonar as referências da música negra que marca
Nos anos seguintes, o cantor manteve uma produção irregular, mas continuou associado a alguns dos maiores sucessos da música brasileira. Sua personalidade expansiva, o humor nas entrevistas e a fama de comportamento imprevisível passaram a integrar a imagem pública do artista, sem apagar a importância de sua contribuição musical. A obra também passou a ser objeto de estudos acadêmicos, especialmente por sua relação com a indústria fonográfica e pela trajetória independente construída em determin
Tim Maia morreu em 15 de março de 1998, aos 55 anos, em Niterói, deixando uma obra que continuou a ganhar novos ouvintes e interpretações. Sua influência pode ser percebida na permanência de suas canções no repertório popular e no interesse de pesquisadores por diferentes períodos de sua produção. Várias produções celebraram a trajetória do artista, como o espetáculo “Tim Maia - Vale Tudo - O Musical”, baseado na biografia escrita por Nelson Motta e que foi um sucesso de crítica e público e teve