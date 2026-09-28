Celebridades e TV “Roque Santeiro” volta à tela da Globo em outubro A novela 'Roque Santeiro' vai voltar à programação da Globo 40 anos depois de sua exibição original e de conquistar o público brasileiro. A emissora confirmou, em 23 de setembro, que a trama será a próxima atração do 'Edição Especial', exibido nas tardes do canal. A reprise vai substituir 'Além do Tempo' e tem estreia marcada para 5 de outubro. Por Flipar

Divulgação TV Globo