“Roque Santeiro” volta à tela da Globo em outubro

Aliás, a novela já havia sido reprisada pela Globo em outras ocasiões. A primeira vez foi na 'Sessão Aventura', em 1991, depois, foi reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo', em 2000, e no antigo canal Viva, agora Globoplay Novelas, em 2011 e 2024. Desde 2021, os capítulos estão disponíveis no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.
Escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, 'Roque Santeiro' é baseada na peça de teatro 'O Berço do Herói', escrita por Dias Gomes em 1965. A novela foi ao ar originalmente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986 e se tornou um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira. Inclusive, o capítulo final de 'Roque Santeiro' alcançou 100% dos televisores ligados sintonizados na atração em todo o território nacional.
Entretanto, antes de sua exibição, a produção teve problemas com a censura. Prevista originalmente para estrear em 1975, a novela chegou a ter 30 capítulos gravados antes de ser proibida pelo governo militar. A proibição foi anunciada ao vivo no Jornal Nacional pelo âncora Cid Moreira. Somente uma década depois, já em contexto de abertura democrática, a trama pôde ser refeita e exibida.
A trama é ambientada na cidade fictícia de Asa Branca e gira em torno do mito de Roque Santeiro, interpretado por José Wilker. O personagem era um artesão de santos que teria morrido ao enfrentar o bandido Navalhada. Após sua suposta morte, passou a ser venerado pelos moradores da cidade como um mártir.
O rumo da história muda quando Roque reaparece vivo em Asa Branca, anos depois de ser dado como morto. O retorno inesperado coloca em xeque toda a estrutura de poder e os interesses econômicos que haviam sido construídos em torno de sua suposta morte. A novela é uma sátira à exploração da fé popular e retrata um microcosmo da sociedade brasileira.
Além de Wilker, também faziam parte do elenco nomes como Regina Duarte, na pele da Viúva Porcina; Lima Duarte, como Sinhozinho Malta; Ary Fontoura, como o prefeito Florindo Abelha; e Armando Bógus, como o comerciante Zé das Medalhas. 'Roque Santeiro' também marcou a estreia de nomes como Cláudia Raia, Patrícia Pillar e Maurício Mattar na TV Globo.
O triângulo formado pelos personagens Roque, Viúva Porcina e Sinhozinho Malta se tornou um dos mais lembrados da história das novelas brasileiras. O bordão 'tô certo ou tô errado?', associado a Sinhozinho Malta, permanece na memória popular até hoje. Além disso, a cidade cenográfica de Asa Branca entrou para a história como uma das mais bem construídas pela emissora.