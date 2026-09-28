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Ho Chi Minh: a antiga Saigon reúne herança francesa e o dinamismo econômico do Vietnã

Localizada no sul do Vietnã, perto do delta do rio Mekong, a cidade de Ho Chi Minh ainda é chamada por muitos de Saigon. Maior centro econômico do país, reúne ruas movimentadas, mercados e edifícios modernos. Conheça essa metrópole!

Por Flipar
Quang Nguyen vinh/Pixabay

Até 1975, Saigon foi a capital do Vietnã do Sul. Após o fim da Guerra do Vietnã e a reunificação do país, a cidade recebeu o nome de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder revolucionário. O antigo nome, porém, continua presente no cotidiano.

Quang Nguyen vinh/Pixabay

Hoje, a cidade abriga mais de 14 milhões de habitantes e apresenta um crescimento acelerado, se consolidando como uma das metrópoles mais dinâmicas do Sudeste Asiático.

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O cotidiano é marcado pelo intenso fluxo de motocicletas, símbolo do ritmo urbano local, por uma economia diversificada e arquitetura que conta a história de sua ocupação e resistência.

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O Distrito 1, por exemplo, é conhecido por preservar joias do período colonial francês, como a Catedral de Notre-Dame de Saigon e a Agência Central de Correios, projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel.

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Outros de seus principais marcos são Palácio da Reunificação, símbolo do fim da guerra e da reunificação do país, a Câmara Municipal e o Teatro Municipal, também conhecido como Ópera. 

Thomas G./Pixabay

O tradicional Ben Thanh Market concentra comércio popular e gastronomia típica, enquanto a Nguyen Hue Boulevard representa o lado moderno e vibrante da vida noturna e cultural de Ho Chi Minh.

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Arranha-céus modernos como a Bitexco Financial Tower, o Palácio da Independência e o Landmark 81 — o edifício mais alto do Vietnã — contribuem para simbolizar a ascensão econômica vietnamita.

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O Museu dos Vestígios da Guerra e o Museu de História da Cidade de Ho Chi Minh são pontos turísticos feitos para preservar o passado recente do país e são dois dos lugares mais procurados pelos visitantes estrangeiros.

Wikimedia Commons/Prenn

Para os amantes da gastronomia, a cidade é um paraíso sensorial; as calçadas são repletas de banquinhos de plástico onde se servem o autêntico Ph?, o sanduíche Bánh Mì e o café com leite condensado e gelo, pilares da cultura local.

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Apesar da modernização, a cidade até hoje preserva templos tradicionais, bairros históricos e avenidas marcadas pela influência francesa do período colonial, que ocorreu entre meados do século 19 e 1954.

Imagem de laurelnurse por Pixabay

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