Vozes inesquecíveis que marcaram a história da ópera

Enrico Caruso (1873–1921) nasceu em Nápoles, Itália, e se tornou um dos tenores mais célebres da história. Sua voz expressiva e suas gravações ajudaram a levar a ópera a públicos de diferentes partes do mundo.
Luciano Pavarotti (1935–2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo.
Maria Callas (1923–1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações.
Plácido Domingo (1941– ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna.
José Carreras (1946– ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano.
Montserrat Caballé (1933–2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20.
Renata Tebaldi (1922–2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas.
Joan Sutherland (1926–2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como “La Stupenda”. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto.
Leontyne Price (1927– ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais.
Cecilia Bartoli (1966– ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso.
Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs.
Beniamino Gigli (1890–1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro.
Feodor Chaliapin (1873–1938) nasceu em Kazan, Rússia, e revolucionou a atuação cênica na ópera. Seu talento dramático elevou o padrão de interpretação nos palcos líricos.