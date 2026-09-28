Celebridades e TV Vozes inesquecíveis que marcaram a história da ópera A história da música erudita é repleta de vozes extraordinárias que marcaram gerações. Ao longo dos séculos, grandes intérpretes ajudaram a eternizar a ópera e o canto clássico. Veja alguns que são marcantes. Por Flipar

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