Estilo de Vida Sumagre: o tempero vermelho que dá um toque ácido aos pratos De cor vermelha intensa e sabor que lembra o limão, o sumagre é um tempero tradicional em cozinhas do Mediterrâneo e do oeste da Ásia. Ele aparece em saladas, carnes e misturas de especiarias. Conheça a planta, suas formas de uso e os cuidados na hora de comprar. Por Flipar

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