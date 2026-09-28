Celebridades e TV Susana Werner e Júlio César voltarão a viver no Brasil depois de 20 anos no exterior: ‘Motivo muito sério’ 'Tem mais de 400 metros, seis quartos, banheiros, sei lá. É grande. Eu amo a vista infinita, não tem prédio aqui. Tem toda a liberdade, uma vista maravilhosa. Não está em nenhum site ainda. Só estou contando por enquanto. Vamos vender [os imóveis] aqui, Itália e Brasil. Todas casas lindas', explicou ela nas redes sociais em um vídeo em que apareceu emocionada. Por Flipar

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