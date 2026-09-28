Celebridades e TV Depois de ter show cancelado no Peru, Robbie Williams surpreendeu fãs com apresentação surpresa Após ter um dos seus shows cancelado em Lima, no Peru, o cantor britânico Robbie Williams surpreendeu os fãs ao fazer uma apresentação improvisada em frente ao Hotel Belmond, onde cantou sucessos como “Feel”, “Angels” e “Rock DJ”. Por Flipar

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