Depois de ter show cancelado no Peru, Robbie Williams surpreendeu fãs com apresentação surpresa

Entre seus álbuns de maior destaque estão 'Sing When You're Winning', de 2000, 'Escapology', de 2002, 'Intensive Care', de 2005, e 'Rudebox', de 2006. O cantor também protagonizou apresentações de grande porte, como os shows de Knebworth, em 2003, que reuniram centenas de milhares de pessoas.
Em 2010, voltou a se apresentar com o Take That e participou do álbum 'Progress', que marcou a reunião da formação original do grupo. Ao longo da carreira, o cantor acumulou 18 BRIT Awards. Seu álbum 'XXV', lançado em 2022, tornou-se seu 14º disco solo a alcançar o 1º lugar no Reino Unido.