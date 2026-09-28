Entretenimento ‘Viagem’ pela música: instrumentos de outros países que são raros no Brasil Instrumentos musicais que são tradicionais em diferentes países carregam histórias, timbres e técnicas que quase não aparecem no Brasil. Conhecê-los revela como cada cultura expressa sua identidade por meio de sons únicos e, muitas vezes, surpreendentes. Por Flipar

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