Estilo de Vida Wootz: o aço da Índia antiga que ganhou fama nas espadas de Damasco O wootz é um aço com alto teor de carbono produzido em cadinhos fechados. Desenvolvido no subcontinente indiano, tornou-se conhecido pela qualidade do metal e por seu uso em lâminas. Sua história liga antigas oficinas da Ásia a rotas comerciais de longa distância. Por Flipar

S. Jaikishan, Meghna Desai e Thilo Rehren / Advances in Archaeomaterials wikimedia commons