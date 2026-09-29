Animais Gralhas e corvos são parentes e surpreendem pela inteligência; conheça essas aves As aves atraem e curiosidade por sua diversidade de formas, comportamentos e níveis de inteligência. Entre elas, algumas espécies se destacam pela capacidade de adaptação e pela interação social complexa. Por Flipar

Bernd Machmüller/Pixabay